Come riportano i colleghi di Calciomercato.com, i prossimi saranno gli ultimi mesi a Torino di Filip. Per l’esterno serbo dellasi stanno aprendo le porte per una cessione all’estero: l’agente Alessandro Lucci parla con il, club con il quale vanta ottimi rapporti dopo l’operazione per Joaquin Correa della scorsa estate. In questo caso Cristianonon ha particolare fretta e spera in un grande Europeo di Filip con la sua Serbia per mantenere una valutazione simile al prezzo d’acquisto dall’Eintracht Francoforte intorno ai 10/15 milioni di euro.