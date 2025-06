Kostic, il Mondiale per Club con la Juventus e poi? Le prime idee per il futuro

Non solo Rugani e Kostic, quali altri prestiti sono terminati?

, è il caso di Randal Kolo Muani. Prestiti terminati e rientro agli ordini di Igor Tudor, è il caso di Daniele Rugani ma soprattutto di Filip Kostic.Non sono terminati soltanto i loro prestiti però, vanno aggiunti anche quello di Arthur e Tiago Djalo però non rientrano nei piani della Vecchia Signora e quindi non saranno aggregati nella rosa del Mondiale per Club. Quindi per Rugani ma soprattutto per Kostic si tratta di una ghiotta occasione di mettersi in mostra e riconquistare la Juventus.



Kostic, i numeri con il Fenerbache

Partite giocate: 27

Goal: 1

Media minuti a partita: 73

Da titolare: 22

xG: 1.82

Grandi occasioni da goal mancate: 4

Assist: 6

Grandi opportunità create: 9

Proprio la Juventus che tanto lo aveva voluto nell'estate 2022 per le sue grandissime doti da assist man mostrate con l'Eintracht Francoforte. Poi la scelta di Thiago Motta di non farlo rientrare nella sua Vecchia Signora ed ora una nuova chance datagli da Tudor dopo la sua stagione al Fenerbache di Jose Mourinho.





