Kostic, non buona la 'prima'. Perché la conferma alla Juventus sarebbe un errore

Qualcuno ci aveva creduto, forse aggrappandosi alla speranza che per una volta le cose potessero andare diversamente, che un ritorno da un prestito potesse significare un nuovo inizio sulla spinta di un ritrovato entusiasmo (ché si sa, a volte stare lontani per un po' può pure aiutare a riavvicinarsi). E invece no, anche in questo caso è bastata una partita per rompere l'illusione, per far capire che difficilmente trae lapotrà esserci un ritorno di fiamma, o almeno uno di quelli destinati poi a trasformarsi in un fuoco duraturo. Se non altro perché il serbo, probabilmente, non è ciò di cui hanno bisogno adesso i bianconeri.

Kostic-Juve, perché la conferma sarebbe un errore

Kostic-Juve, tutti i numeri

Presenze: 88

Minuti: 5.844

Goal: 3

Assist: 15

Non conin panchina e quel 3-4-2-1 dove il classe 1993 è sembrato tanto un pesce fuor d'acqua nelle scorse ore, certamente anche perché di fronte a lui si è trovato clienti scomodi come Savinho e Matheus Nunes. Attenzione però a non farsi abbindolare proprio da questo aspetto: gli avversari non erano i più semplici da affrontare, ma non è detto che sarebbe andata diversamente, nella sostanza, contro giocatori di altro livello, perché la sensazione che si è avuta durante la partita in terra americana contro il Manchester City è che questo Filip c'entri poco con questa Juventus, e che la soluzione di ieri sia stata più che altro un esperimento fatto per non lasciare nulla di intentato e non avere rimpianti.E allora, all'indomani di una sconfitta che fa male in primis al morale dopo due vittorie convincenti, potrebbe pure risultare dannoso fermarsi lì a sperare che qualcosa con Kostic possa cambiare, a dirsi che "ma sì, una sola partita non può raccontare tutto". Perché la verità è diversa, e ci racconta che la Juventus ha bisogno di intervenire sul mercato anche in quella zona in campo lì, pure se le priorità sono altre e il lavoro da fare è tanto. Anzi il serbo, che oggi Transfermarkt valuta meno di 10 milioni di euro, può diventare un asset da cui guadagnare un piccolo tesoretto da reinvestire subito, per non farsi trovare impreparati.I bei tempi - neanche troppo lunghi alla Juventus - in cui Kostic arava la fascia sinistra senza soluzione di continuità come un pendolo, sfornando cross per chiunque si trovasse libero in area di rigore, sembrano decisamente lontani. E un "bis" potrebbe fare più male che bene alla Vecchia Signora, che non può più permettersi di restare appesa ai ricordi del passato, nella speranza di rivivere i vecchi fasti, ma ha "solo" bisogno di trovare nuove certezze da cui ripartire, una volta per tutte.





