Kostic atteso domani alla Continassa: sarà a disposizione della Juventus per il Mondiale per Club

Nella giornata di domani, lunedì 9 giugno, aprirà la settimana che culminerà con la partenza dellaalla volta degli Stati Uniti dove i bianconeri prenderanno parte al Mondiale per Club, con esordio fissato nella notte italiana del 19 giugno quando la squadra di Igor Tudor sfiderà gli emiratini dell'Al-Ain.In vista del debutto nella competizione iridata, il tecnico croato potrà contare anche su alcuni giocatori rientrati dai vari prestiti: in primis Daniele Rugani, già a Torino dopo la stagione spesa in prestito all'Ajax. Alla Continassa, però, è atteso anche Filip Kostic che, questa annata sportiva, l'ha vissuta in Turchia con la maglia del Fenerbahce.

Quando arriva Kostic alla Continassa

Kostic si presenterà alla Continassa nella mattinata di lunedì 9 giugno dove, agli ordini di Tudor, inizierà ad allenarsi in preparazione del Mondiale per Club e dell'ormai imminente partenza alla volta degli Stati Uniti.Così come Rugani, dunque, una volta terminato il suo prestito al Fenerbahce, Kostic ha fatto rientro al suo club d'appartenza con il quale scenderà in campo sulla vetrina iridata prima di ridiscutere il proprio futuro.