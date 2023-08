Nella stagione passata, Filipè stato uno dei giocatori più impiegati da Max Allegri, tuttavia, la sua permanenza alla Juventus non è ancora certa. Con il ritorno di Cambiaso al club, le risorse per la fascia sinistra sembrano più garantite, aprendo la strada a possibili sviluppi per Kostic.Questo passo potrebbe consentire di liberare spazio per un giovane talento e di ottenere un risparmio sull'ingaggio, considerando che Kostic percepisce un salario di circa 3 milioni e mezzo di euro. Sebbene ci siano tracce di interesse provenienti dalla Germania e dall'Inghilterra, al momento non sono in corso trattative effettive. La situazione rimane in fase di valutazione.