Kostic nella stagione 2022-2023

Nella scorsa stagione Filipera stato uno dei cavalli di battaglia per la. Il serbo, con la sua corsa e con le sue doti atletiche e fisiche, aveva letteralmente trascinato la squadra bianconera, soprattutto con gli assist. Gol pesanti? Anche, vedasi quello contronell’infuocato derby d’Italia terminato 0-1 a San Siro del 19 marzo 2023. Poi però è iniziato un crollo verticale, una sorta di downgrande per quello che era considerato come uno dei migliori interpreti del ruolo in Europa. Contro lanel primo tempo non ha brillato, così come lain generale. Nel secondo tempo decisamente meglio, ma i brutti quarantacinque minuti della prima frazione di gioco sono lo specchio di una stagione assolutamente dimenticabile.



Nella stagione scorsa Kostic aveva impiegato relativamente poco a diventare un punto fermo della Juventus, con Allegri che lo fece esordire già nella sfida della prima giornata contro il Sassuolo allo Stadium (3-0) da subentrato per poi confermarlo con Sampdoria (0-0) e Roma (1-1). In entrambe le sfide aveva giocato per 90 minuti di gioco. Nella scorsa annata il serbo ha disputato 54 partite tra campionato e coppe varie, con 3 gol e 11 assist.



In campionato dopo 30 giornate (quindi lo stesso arco temporale della odierna annata) aveva collezionato già 3 gol e distribuito 8 assist, risultando tra i migliori assistmen della Serie A. L’esterno arriva spesso in fondo con il cross, basti pensare che ne ha tentati 227 e ne ha completati 54 (23%). Nei dribbling ne aveva tentati 47, completandone 23 (48%).



Kostic nella stagione 2023-2024



In questa stagione ha collezionato 26 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Il numero di partite è dunque inferiore e solo parziale, ma i numeri sono ben lontani da quelli della scorsa annata. Kostic infatti non ha mai segnato, né in campionato né in Coppa Italia. Crollo verticale anche negli assist, solo quattro e l’ultimo nel match d’andata contro il Frosinone (1-2). Ha tentato meno cross, solo 143 rispetto ai 227 sopracitati e ne ha completati 39. La percentuale è leggermente migliore, parliamo del 27%, ma va sottolineato come questo dato si basi su un volume di cross nettamente inferiore. Sconcertante il crollo anche sui dribbling: 19 tentati in totale e solo 6 conclusi, ovvero il 31%.



