Continua l'incertezza sul futuro di Filip Kostic, che non è ancora sceso in campo in questo inizio di campionato. Come riferisce Gazzetta.it, gli Intermediari, ancora al lavoro, hanno proposto Kostic in Premier League e in Bundesliga. Fin qui nessuna traccia di un’offerta da 15 milioni: cioè il prezzo fissato dalla Juventus per cedere il calciatore, acquisito l’estate scorsa per 12 più 3 di bonus. Il laterale sinistro non vorrebbe andar via, anche perché ha voluto fortemente la Serie A e non avrebbe intenzione di lasciarla.