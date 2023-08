Lasembra adottare una nuova filosofia nel mercato calcistico con una focalizzazione chiara: vendere. In un richiamo parafrasato dal celebre motto della squadra "Vendere è l’unica cosa che conta", l'attenzione del club bianconero è attualmente rivolta esclusivamente alle cessioni dei propri giocatori. L'obiettivo iniziale di, giunto con l'obiettivo di scoprire nuovi talenti come Osimhen e Kvaratskhelia e introdurre il modello di successo di Napoli a Torino, sembra ora orientato più verso la gestione delle cessioni che verso l'acquisizione di nuovi elementi.Con il trasferimento di Zakaria, Rovella e Luca Pellegrini, l'operazione di alleggerimento della rosa non ha ancora raggiunto la sua conclusione. La Juventus, senza la pressione delle competizioni europee, è consapevole che una rosa sovradimensionata potrebbe limitare le opportunità di turnover quando le partite sono concentrate in una sola settimana. Di conseguenza, è necessario procedere con ulteriori cessioni per ristabilire l'equilibrio finanziario e aprire spazio per possibili nuovi arrivi.In questa prospettiva, la Juventus aveva inizialmente posto gli occhi su Berardi con l'intento di raggiungere questi obiettivi. Tuttavia, la strada si è dimostrata più complessa del previsto, evidenziando che la vendita e l'acquisizione di giocatori non sono affari semplici. La mentalità di mercato della dirigenza della Juventus è chiara: nessun giocatore è considerato incedibile. Questo mantra ha portato anche a considerare la cessione di giocatori che inizialmente sembravano fuori da ogni possibilità di partenza.La Juventus sta esplorando il mercato, ma finora ha ottenuto risultati piuttosto limitati.