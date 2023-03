In questi istanti si sta disputando la gara valida per le qualificazioni ai prossimi Europei tra Serbia e Lituania, con il punteggio che al momento vede i serbi condurre per uno a zero grazie alla rete realizzata al minuto 16 da Tadic. A servirlo è stato il bianconero Filip Kostic, il quale ha realizzato l'ennesimo assist stagionale e confermando così il suo stato di grazia.