Un'Europa League da protagonista, e ora pure un mercato da numero uno sulla piazza. E pensare che Filip Kostic, di mestiere esterno, costa appena poco più di 10 milioni. Tutto ciò lo rende appetibile per le grandi che vogliono un giocatore forte, tecnico, pronto all'uso. Come la Juventus. Gioca da quinto a sinistra, prima era un'ala offensiva. Potrebbe essere l'uomo giusto per i bianconeri. CONTATTI ITALIANI - Kostic, serbo come Vlahovic, amico dello stesso Dusan, ha già avuto un primo punto di contatto con l'Italia: oltre al suo agente Alessandro Lucci, come racconta Tuttosport va pazzo per il caffé espresso, tanto da avere una macchinetta personale nello spogliatoio. "Quasi un talismano". Kevin Trapp, compagno di squadra, ha raccontato: "Da quando l'ha comprata è diventato inarrestabile". Adesso toccherà convincere l'Eintracht con la cifra giusta: per i tedeschi, da 15 milioni di euro.