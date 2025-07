Kostic, il retroscena: la Juventus l'ha offerto all'Atalanta in cambio di un giovane

Getty Images

Kostic offerto all'Atalanta

La situazione, ora, potrebbe essersi risolta, considerando l'imminente arrivo di Joao Mario dal Porto in cambio di Alberto Costa. Nella sua ricerca di un terzino destro, però, laha bussato anche alla porta dell'Atalanta, tentando l'assalto a. Stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà di Sportitalia, il club bianconero avrebbe messo sul piatto un’offerta economica importante accompagnata dal cartellino dicome contropartita tecnica per assicurarsi il giovane classe 2005.Kostic, esterno serbo appena rientrato dal prestito al Fenerbahce e portato da Igor Tudor al Mondiale per Club, è un giocatore stimato dall’allenatore dell’Atalanta Ivan Juric. Nonostante ciò, la società bergamasca ha respinto la proposta per Palestra, che era stato accostato anche a Milan e Roma in ottica mercato. Per il momento, però, il suo destino sembra rimanere legato a Bergamo, dove ha collezionato 16 presenze in Prima squadra dopo l’intero percorso nelle giovanili nerazzurre.