Non esattamente il tempo dei saluti, ma molto di più. 75 minuti in campo per, che alla fine della partita tra- mestamente persa dai suoi per 6-1 - è andato velocemente sotto la curva per congedarsi da quelli che sono stati i suoi supporters per anni davvero importanti, molto belli, sicuramente formativi. Lo attende la Juve.Juve che aspetta l'okay definitivo da parte proprio del club tedesco, non ancora arrivato per motivi prettamente economici. A Francoforte ragionano su una base di 15 milioni di euro, i bianconeri hanno offerto meno e per ora non alzano la posta. Bene: andrà trovata una soluzione, anche perché il giocatore scalpita e ha fatto capire in qualsiasi modo di essere pronto ai saluti. Così pronto da portare la Juventus a immaginare il calciatore forzare la mano, magari per tenersi fuori dai convocati per la sfida con il Bayern: il desiderio dei bianconeri era proprio quello di non vederlo in campo per la partita di debutto in Bundesliga, anche perché l'affare si può chiudere in tempi rapidissimi, dato l'okay di massima del Francoforte. Nulla, Glasner non ha voluto saperne. Anzi, rilancia: "Sarà pronto per il Real Madrid, mercoledì". Magari, però, Filip sarà già a Torino.