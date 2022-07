Sfuma l'ipotesiper Filip? L'esterno serbo è stato a lungo avvicinato al club bianconero in questa sessione di mercato, almeno fino a che la Vecchia Signora non ha completato l'acquisto di Angel Di Maria. A parlare di lui, ora, è il presidente dell'Peter, le cui parole sembrano sconsigliare al giocatore un trasferimento a Torino. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport 1: "Non so cosa voglia ottenere alla Juve quando c'è giàa giocare dalla sua parte. Guarderebbe dalle tribune. Ho la speranza e la ferma sensazione che Filip rimarrà con noi. Può andare in qualsiasi pub di Francoforte senza dover pagare. È molto amato qui".