Kostic, il Fenerbahce pronto al riscatto: quanto può incassare la Juventus

Quale futuro per Kostic?

Le prossime settimane si prospettano cruciali per il destino di alcuni calciatori ceduti in prestito dallanei mesi scorsi. Secondo Tuttosport, tre giocatori in particolare sono al centro dell'attenzione, in quanto il loro futuro sarà definito a brevissimo. E il club bianconero è molto interessato a questa situazione, poiché il loro destino potrebbe influire anche sulla disponibilità di un "tesoretto" che servirà per finanziare la prossima campagna acquisti.Il primo nome sulla lista è quello di, centrale a Torino con Massimiliano Allegri (almeno nella sua prima annata) e ora elemento chiave delallenato da José Mourinho. Lo Special One avrebbe intenzione di trattenerlo a Istanbul, e le due società sembrano aver già avviato i primi contatti. La Juventus spera di incassare almeno 4 milioni di euro dalla sua cessione. Se l'esterno serbo dovesse rimanere in Turchia, sarebbe già pronto per lui un contratto biennale con un'opzione per il terzo anno.

Kostic-Fenerbahce, i numeri della stagione

Presenze: 29

Minuti: 2.046

Goal: 2

Assist: 7

Kostic-Juventus, i numeri