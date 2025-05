Kostic, il Fenerbahce ha cambiato idea: niente riscatto, cosa succede ora

Middle East Images/AFP via Getty Images

In poche settimane sembra essere cambiato tutto per. Stando a Tuttosport, a differenza di qualche tempo fa ildi José Mourinho non pare più intenzionato a riscattare l'esterno serbo ottenuto in prestito la scorsa estate dalla Juventus , che quindi dovrebbe ritrovarselo alla Continassa già a breve, sicuramente in tempo per il Mondiale per Club. Una competizione per la quale potrebbe pure rivelarsi utile, anche per confermare la sua funzionalità al cross grazie alla quale aveva stupito tutti soprattutto con l'Eintracht Francoforte, dove era risultato il migliore in Europa per la specialità.

Kostic-Juventus, cosa succede



Kostic-Fenerbahce, i numeri della stagione

Presenze: 33

Minuti: 2.321

Goal: 2

Assist: 8

Dopodiché, tendenzialmente, si aspetteranno offerte per Kostic, magari proprio dalla Germania. A meno che non cambi qualcosa nelle strategie di mercato della Juventus, che lo ha ceduto quando si è resa conto che non sarebbe stato utile per Thiago Motta. Che però nel frattempo, a sua volta, ha preso una strada diversa…