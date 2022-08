Dopo l'esordio in maglia bianconera, l'ultimo passaggio formale per Filip Kostic che oggi si è presentato al mondo Juventus, rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa organizzata nella pancia dell'Allianz Stadium.



La voglia di vestire la maglia della Vecchia Signora, il feeling con Vlahovic, il ruolo in campo e molto altro nelle parole del nuovo acquisto della squadra di Massimiliano Allegri.



Nel video che segue un riassunto di tre minuti della conferenza stampa di presentazione di Filip Kostic gentilmente concesso dalla Juventus.