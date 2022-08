Filip Kostic ha parlato ai canali ufficiali della Juve, per la prima volta da nuovo giocatore bianconero.



SENSAZIONI - "Sì, è una giornata speciale per me. Sono molto felice, questa mattina quando aspettavo di venire qui ero molto emozionato. Non vedo l'ora di allenarmi con la squadra e giocare davanti ai nostri tifosi".



LA SCELTA - "Non è difficile dire sì alla Juve (sorride, ndr.)".



VLAHOVIC - "Ho già parlato con Dusan, sono contento che anche lui sia qui, che sia in squadra: è uno dei migliori attaccanti, è bello giocare con lui".



IL SALTO - "Ho dato tutto e ho lavorato duro per questo, me lo merito. Quando arriva la Juve, non importa quando, è sempre il momento giusto".



IL CONTRIBUTO - "Posso portare tanta qualità, ci proverò. Darò tutto per i colori bianconeri".



ASSIST-MAN - "Mi piace giocare così, poi dipende da cosa vuole da me il mister e qual è la cosa migliore per la squadra. Se fa bene alla squadra, lo farò al meglio possibile".



MESSAGGIO AI TIFOSI - "Ciao bianconeri, sono molto contento di essere qui. Ci vediamo presto in campo".