Dopo l'accelerata dei giorni scorsi, ilha ufficializzato l'arrivo di Maxwel, a titolo definitivo dal Burnley. Cinque anni di contratto più opzione per il sesto, per l'esterno d'attacco francese che probabilmente esclude un nuovo tentativo per Kostic sul quale c'è la Juventus che adesso si avvicina ancora di più.I bianconeri hanno già un accordo con l'esterno serbo: da settimane si lavora con l'agente, Alessandro Lucci, con il quale il giocatore ha messo in stand by gli Hammers. Ora ci siamo, può arrivare la svolta.