Tutti per la giusta offerta possono essere ceduti, questo il mantra che ha accompagnato il mercato della Juve. Non tutti però vivono la stessa situazione; c'è chi, come nel caso diL'esterno serbo deve convivere con la concorrenza di Andrea Cambiaso e Iling Junior sulla fascia sinistra. Per questo alla Continassa spingono per un suo addio, in modo da fa respirare ulteriormente le casse bianconere. Cristiano Giuntoli però al momento non ha trovato acquirenti per il giocatore, anche per le richieste della società.Arrivato un'estate fa dall'Eintracht Francoforte per 12 milioni di euro più bonus,. In realtà però, considerando i 3 milioni già ammortati a bilancio, alla Juve basterebbe una cifra superiore ai 9 milioni per generare una plusvalenza. Ecco perché potrebbe bastare un'offerta da 12-15 milioni per lasciar partire l'esterno. Kostic, a livello di ingaggio, guadagna 2,5 milioni netti e chiederebbe di conseguenza uno stipendio dello stesso livello. Cifre comunque non impossibili da raggiungere anche per squadre che non sono big, soprattutto all'estero. La cessione del serbo sarebbe un altro tassello verso nuovi obiettivi in entrata, a partire da Berardi.