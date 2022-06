Manca poco più di una settimana all'inizio del ritiro della Juventus, che al momento non ha ancora ufficializzato il primo colpo dell'estate, nonostante le trattative messe in piedi in queste ore lascino ben sperare per il buon esito di diverse operazioni. Una su tutte è quella che riporterà Paul Pogba all'ombra della Mole, con i tifosi che sperano che possa essere seguito a ruota anche dal Fideo Angel Di Maria, ancora in attesa di decidere se sposare il progetto della Vecchia Signora o se invece prendere una direzione differente da Torino. Così come sembra essere del tutto definito anche l'affare Kostic, bloccato da Madama per una cifra di circa 15 milioni di euro da versare nelle casse dell'Eintracht Francoforte. L'esterno andrà a percepire un ingaggio da 2,5 milioni a stagione per un triennale con opzione di rinnovo per un quarto anno.



COME SCHIERARLI - Come noto da tempo, l'operazione per il serbo è infatti slegata a quella del fuoriclasse argentino, dato che entrambi piacciono moltissimo ad Allegri, pronto a schierarli in contesti e moduli differenti, anche perchè sarà difficile vederli entrambi nello stesso momento, salvo cambi di ruolo a cui l'allenatore livornese ci ha abituati spesso. Proviamo allora a vedere due tipi di scenari diversi tra loro e che potrebbero presentarsi numerosissime volte nell'arco della prossima stagione.



Nella Gallery di seguito ecco alcune di quelle che potrebbero essere le probabili formazioni della Juve.