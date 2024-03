Juventus, le condizioni di Kostic e Alex Sandro

Due defezioni last minute tra le file della, in procinto di partire per Roma dove domani alle 18.00, allo Stadio Olimpico, affronterà la. Nella lista deidi Massimiliano resa nota poco fa non figurano infatti Filip, oltre naturalmente allo squalificato Dusan Vlahovic e agli infortunati Arek Milik e Carlos Alcaraz.L'esterno serbo è stato colpito da una sindrome influenzale, mentre il brasiliano è alle prese con un sovraccarico alla coscia sinistra. Entrambi, secondo quanto filtra dalla Continassa, puntano a rientrare per la prima semifinale di, in programma martedì sera sempre contro la Lazio quando tornerà a disposizione anche Vlahovic, squalificato per un turno in Serie A.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.