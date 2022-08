Ci siamo. La fumata bianca è vicina, la trattativa per il passaggio diè in dirittura d'arrivo. Una notizia sulla quale concordano tutti i media più accreditati e sulla quale è arrivata la conferma, seppure con un pizzico di sarcasmo, dell'allenatore dell'Eintracht Francoforte Oliver Glasner: "L'ho sostituito così sarà al top della forma in Italia", ha detto al termine della sfida persa in malo modo contro il Bayern Monaco all'esordio in Bundesliga.Ironia e rassegnazione:, portando a Torino il serbo già questo weekend. L'accordo con il calciatore - che ieri ha salutato i tifosi e curiosamente anche de Ligt in quello che è sembrato un passaggio di consegne - c'è già da tempo. E la sensazione è che la Juventus abbia tutta l'intenzione di colmare la distanza con il club tedesco nelle prossime ore: sono previsti contatti tra i club, filtra ottimismo. "Settimana prossima", ha detto Glasner. E probabilmente ha ragione. Juve-Kostic è solo questione di tempo.