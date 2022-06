Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Vladimir Jugovic, Campione d'Europa con la Juve nel 1996, ha detto la sua su Filip Kostic, obiettivo di mercato della Signora, smentendo coloro che temono che l'esterno dell'Eintracht Francoforte possa essere una "replica" in bianconero di Milos Krasic. Ecco il suo pensiero: "C’è una differenza sostanziale tra i due: Kostic ha imparato a fare anche la fase difensiva, tanto che all’Eintracht ha fatto spesso il laterale a tutta fascia. Krasic, invece, andò in crisi in bianconero quando gli fu chiesto di non pensare solo ad attaccare...".