Juve, le ultime sul futuro di Kostic

Un'involuzione come la sua non si vedeva dai tempi di... Federico Chiesa. Scherzi a parte, non può che preoccupare in casail livello di prestazioni di Filip, che da pilastro della scorsa stagione sembra essersi improvvisamente trasformato in, incapace di involarsi sulla fascia così come di intervenire a livello difensivo per frenare gli avversari, chiunque essi siano. Difficile capire le vere motivazioni di un tale e repentino cambiamento.Il futuro del serbo, tra l'altro, è ancora tutto da scrivere. Non è affatto escluso, ora, che a fine stagione possa salutare, soprattutto se alla Continassa arriverà un'offerta che la Juve riterrà accettabile. Qualcosa si era mosso già la scorsa estate e pure a gennaio, con sondaggi soprattutto dall'. I bianconeri non si erano mai fatti ingolosire, certi di voler puntare ancora su di lui, ma nei prossimi mesi le cose sembrano destinate a cambiare. Difficile pensare infatti, ad oggi, che nell'ultima parte di stagione Kostic possa tornare quello di un tempo, che possa riscattare le prestazioni negative offerte finora. Se invece succederà, probabilmente la Juve sarà solo felice di confermarlo.