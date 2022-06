In attesa di capire come si evolverà la trattativa che potrebbe portare Angel Di Maria in bianconero, i dirigenti della Continassa continuano a lavorare duramente anche su altri fronti. E' infatti scollegata l'operazione che vede coinvolto Filip Kostic, finito nella lista dei desideri già da diverse settimane e per il quale Madama vorrebbe affondare il colpo decisivo. C' è ancora distanza tra le parti però, perchè come riportato anche dal Corriere dello Sport ci sarebbe da assottigliare una differenza di circa 10 milioni di euro, dato che la richiesta dei tedeschi si aggira attorno ai 20 milioni, contro i 10 che vorrebbe mettere sul piatto il club piemontese.