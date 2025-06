Kostic atteso domani alla Continassa: l'idea di Tudor

Getty Images

E riecco. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'esterno serbo reduce dall'esperienza in prestito al Fenerbahce è atteso domani alla Continassa per mettersi a disposizione di Igor Tudor in vista del Mondiale per Club, per cui ormai è iniziato il conto alla rovescia. Il tecnico croato, che ha in mente una Juventus dinamica e compatta, intende valutare Kostic nel ruolo di esterno sinistro nel suo 3-4-2-1, sfruttandone corsa, esperienza internazionale e capacità di supportare entrambe le fasi. Un rinforzo importante in vista della competizione negli Stati Uniti e, chissà, magari anche della prossima stagione.

Kostic-Juventus, l'idea di Tudor

Insieme a Kostic ci sarà anche, richiamato in extremis in Nazionale per l’attuale emergenza difensiva e pronto a ricongiungersi con il gruppo dopo l’esperienza in prestito all’Ajax. A completare il reparto arretrato, è previsto a breve anche il rientro di: il brasiliano sta ultimando il recupero fisico e potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni nei prossimi giorni, chiaramente con gradualità e con tutte le cautele del caso.Sul fronte mercato, intanto, continuano a muoversi le pedine in entrata. È già arrivato l’ok del Porto per il prolungamento del prestito di Francisco Conceição, mentre con il PSG si lavora ai dettagli finali per Randal Kolo Muani: l’attaccante francese è uno dei nomi più caldi in vista del nuovo corso bianconero, a differenza di Renato Veiga che è destinato a tornare al Chelsea.