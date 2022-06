Un altro jolly, un altro giocatore duttile che piace molto ad Allegri. È il serbo Filip Kostic, giocatore da aggiungere alla lista dei colpi e non alternativo a Di Maria, che resta in attesa della chiamata della Juventus. Non sta rinnovando il contratto con l’Eintracht Francoforte e, spiega Tuttosport, fosse per lui salirebbe sul primo volo per Torino. Ma alla Continassa preferiscono temporeggiare. Perché? Kostic, seppur utilizzabile anche come ala nel 4-3-3, viene considerato soprattutto un quinto di centrocampo per il 3-5-2. E quindi prima serve una soluzione per Alex Sandro .