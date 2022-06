Con ogni probabilità, Angel Di Maria non sarà l'unico esterno offensivo che arriverà alla Juventus in questa sessione di mercato. E se Sky Sport insiste con la pista che porta a Domenico Berardi, Sportitalia si concentra su Filip Kostic. In particolare, il giornalista Alfredo Pedullà ha detto che "il giocatore, finché non prenderà in considerazione il rinnovo con l'Eintracht, né un'offerta da altre squadre, significa che sta aspettando la Juventus". Nei prossimi giorni se ne saprà di più.