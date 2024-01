JUVE, BERNARDESCHI PUO' TORNARE?

Era arrivato creando grandi aspettative nei tifosi Filip. Il migliore per cross concretizzati quando indossava la maglia dell'Poi l'arrivo a Torino tra l'entusiasmo dei tifosi della Vecchia Signora, nelle prime gare Filip era sembrato esattamente lo stesso dell'Eintracht, al punto che spesso le gare sono state decise da suoi cross al bacio per la testa degli attaccanti, o dei centrocampisti, vedi Rabiot. In questa stagione però le prestazioni del giocatore serbo sembrano essere drasticamente calate, non è più efficace come la scorsa stagione. Per questo la Vecchia Signora potrebbe muoversi sul mercato.Non è un segreto che Federicogradirebbe un ritorno alla Juventus. Il giocatore ha recentemente lasciato Torino dove ha trascorso le vacanze natalizie per tornare a Toronto dove è ancora sotto contratto. Il club canadese potrebbe aprire ad un prestito di sei mesi, quindi fino al termine della stagione attuale. Federico aspetta, ma a Torino farebbe ritorno subito.