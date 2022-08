Ultimi dettagli da sistemare, piccoli cavilli che non tolgono quello che ormai è certo: Filipsarà un nuovo calciatore della. Lo sarà ufficialmente dopo il consueto iter che prevede l'arrivo a Torino, le visite mediche e la firma sul contratto.L'arrivo dell'esterno sinistro serbo, a questo punto, è previsto per la giornata di domani, mercoledì 10 agosto. L'obiettivo è quello di renderlo abile e arruolabile per la prima partita di campionato prevista il 15 agosto contro il Sassuolo.