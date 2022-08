È la giornata di Filipalla. Accordo totale tra i bianconeri e l'Eintracht Francoforte, che non lo ha convocato per la partita che assegnerà la Supercoppa Europea in programma domani a Helsinki contro il Real Madrid. Ai tedeschi 15 milioni più circa 3 di bonus: il giocatore è atteso già oggi a Torino.L'interesse della Juventus era chiudere la trattativa prima della Supercoppa Europea: missione compiuta. Kostic arriverà a Torino già in serata, dovrebbe arrivare a Caselle tra le 20 e le 22.Se tutto andrà come da programma, l'esterno serbo svolgerà domani le visite mediche al J-Medical e potrà mettersi a disposizione di Allegri: secondo alcune indiscrezioni, Kostic potrebbe già debuttare lunedì sera contro il Sassuolo.