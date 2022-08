Doveva essere la giornata della chiusura e lo è stata:sarà un nuovo giocatore della. Nella mattinata di oggi è stato trovato l'per una cifra vicina ai 15 milioni di euro più di 3 di bonus. Kostic, secondo quanto riferito da Sky, potrebbe arrivare a Torino già in giornata.L'Eintracht domani giocherà contro il Real Madrid per la Supercoppa Europea e ha comunicato che Kostic non prenderà parte all'incontro: "Filip si è comportato in modo esemplare la scorsa stagione e ha giocato un ruolo importante nella vittoria dell'Europa League. Abbiamo sempre detto che non avremmo messo nessun ostacolo sulla sua strada se avessimo ricevuto un'offerta buona per tutte le parti e che saremmo stati disposti a parlarne. Attualmente siamo in trattative promettenti con un altro club e sta emergendo una soluzione. Abbiamo una rosa ampia e abbiamo molta fiducia nei ragazzi, che meritano tutti la loro possibilità e sono entusiasti delle sfide che ci attendono. In questo contesto, abbiamo deciso – anche su richiesta del possibile nuovo club – di giocare la partita contro il Real Madrid senza Filip".