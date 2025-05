Kostic al Mondiale per Club con la Juventus? Come è andata la stagione al Fenerbahce

Middle East Images/AFP via Getty Images

Filip Kostic può giocare il Mondiale per Club con la maglia della Juventus; dalle ultime notizie è sempre più concreto questo scenario. L'esterno turco tornerebbe a vestire la maglia bianconera quindi dopo averla lasciata l'estate scorsa, quando è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al Fenerbahce. Non ci sono molte possibilità che il club turco decida di riscattare il giocatore che quindi poi dovrà capire cosa fare nella prossima stagione. Giocare al Mondiale per Club infatti non significa avere garanzie poi sulla permanenza alla Juve anche la prossima stagione.

Com'è andato Kostic al Fenerbahce?

I numeri di Kostic con il Fenerbahce

Presenze: 33

Minuti giocati: 2321

Goal: 2

Assist: 8

Ma che Kostic ritrova la Juventus dopo la stagione passata al Fenerbahce? Il serbo è stato un elemento centrale nella squadra di José Mourinho, soprattutto una volta aver ritrovato la condizione fisica. Come già mostrato alla Juventus, ha dimostrato di essere una garanzia in termini di assist. Non è arrivata la vittoria di un trofeo, visto che il Fenerbahce ha chiuso al secondo posto dietro al Galatasaray ed in Europa League è uscito agli ottavi con i Rangers. Questi invece i numeri personali della sua stagione.