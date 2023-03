L'esterno della Juve Filip Kostic ha parlato ai microfoni di Sky al termine della sfida vinta contro il Friburgo.SULLA GARA - 'Sapevamo sarebbe stata molto difficile, abbiamo giocato contro una squadra compatta e di qualità. Dovevamo essere attenti alle palle lunghe e alle seconde palle. Ma abbiamo fatto vedere le nostre qualità, abbiamo comandato il gioco dall’inizio. Sono molto contento personalmente per aver fatto un altro assist'.SUL FRIBURGO - 'Li ho affrontati tante volte in Bundesliga, in casa sono molto più forti. Noi dovremo giocare come stasera ma sarà una partita diversa. Ma noi abbiamo le nostre capacità e dobbiamo vincere facendo il massimo nei novanta o centoventi minuti'.