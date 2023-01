Le parole dia Juventus Tv:LA PARTITA - "E’ stato molto bello iniziare con i tre punti oggi. Ora dobbiamo continuare a vincere".SETTIMA DI FILA - "E’ importante vincerne sette di fila senza prendere gol. Ora dobbiamo pensare alla prossima partita e a recuperare velocemente. In tre giorni ci aspetta l’Udinese e sarà una gara molto importante per noi".FUTURO - "Io penso positivo e voglio continuare così. Per noi è importante adesso andare avanti con le vittorie".DOPO IL MONDIALE - "Ho avuto qualche giorno libero da passare con la mia famiglia. E’ stato importante, ora sono pronto per continuare".