Le parole dia Juventus Tv:EUROPA LEAGUE - "Dobbiamo dimenticare Roma e migliorare e guardare avanti. Meritavamo la vittoria, abbiamo controllato la partita, ma siamo stati sfortunati e non siamo riusciti a segnare. Adesso dobbiamo pensare a domani, è molto importante per noi. Siamo pronti e spero di vincere".FRIBURGO - "Ho giocato contro di loro molte volte in Bundesliga. Giocano molto bene, sono una squadra forte e compatta. Hanno un grande allenatore e sanno sempre cosa fare. Ma noi siamo la Juve e abbiamo le qualità per vincere l’Europa League, ma dobbiamo pensare di partita in partita a partire da domani".LA PARTITA - "Dobbiamo fare la nostra partita, essendo forti difensivamente e altrettanto in attacco. Speriamo di ottenere la prima vittoria domani. I nostri tifosi sono sempre importanti per noi, speriamo di vincere insieme".