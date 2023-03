Le parole di Filipa Juventus Tv:“Si sono contento, abbiamo giocato bene, abbiamo avuto il controllo. Abbiamo avuto problemi con gli infortuni ma abbiamo fatto quello che volevamo, che ha detto il mister. Importante aver vinto, la prossima settimana sarà una partita difficile ma ce la faremo. Poco un solo gol? Abbiamo fatto quello che volevamo fare, è abbastanza. Sono orgoglioso per i miei assist, quando sono arrivato tutti mi hanno aiutato, questo è importante per me, sono felice e cerco di essere concentrato per dare tutto in campo e fino adesso sono contento”.