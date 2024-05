Le vittorie di Korda

La relazione con Ivana Nedved

Sebastian, nato nel 2000, è di un anno più grande di Jannik Sinner. Attualmente è il numero 27 del mondo, con un miglior ranking al 23° posto lo scorso ottobre. La top-20 sembra essere il suo obiettivo minimo, considerando le sue potenzialità e il suo passato di successi nel circuito junior.Korda ha dimostrato di essere predestinato nel nome e nei fatti: nel 2018 ha vinto il titolo Junior agli, vent'anni esatti dopo il successo del padre Petrtra i professionisti. Melbourne sembra essere nel destino dei Korda e battere il campione in carica degli Australian Open sarebbe la vittoria più importante della sua carriera. Finora, ha ottenuto successi significativi, come la vittoria contro un top-5 comelo scorso anno a Shanghai e un titolo ATP 250 a Parma nel 2021 contro Marco Cecchinato. Tuttavia, ha anche perso cinque finali (sei in totale), inclusa quella della Next Gen contro Carlos Alcaraz.La relazione di Korda con Ivana Nedved aggiunge un tocco personale alla sua storia.è la figlia di, e i due si conoscono da quando erano bambini a causa della vicinanza tra le loro famiglie. Ivana è a Montecarlo e ha condiviso la gioia della vittoria di Sebastian contro Davidovich Fokina. Ora, Korda affronterà una sfida impegnativa contro Jannik Sinner, un avversario che conosce bene dopo averlo battuto l'anno scorso ad Adelaide. Mentre Sinner sembra essere in costante ascesa, Korda sembra essere più stabile ma meno dinamico. Tuttavia, molti credono che arriverà il momento di Korda, e i fan sono ansiosi di vederlo brillare nel prossimo torneo.