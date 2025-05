Koopmeiners, Vlahovic e l'esempio di Lautaro: se non ora, quando?

AFP via Getty Images

per quanto sia fondamentale la gara dell'Olimpico per il presente e il futuro dei bianconeri, un ritorno di una semifinale di Champions League è qualcosa di profondamente diverso. Questa è la premessa obbligatoria per ciò che seguirà. Ma si,spera che alla Continassa si segua l'esempio di Lautaro Martinez.Non sarà facile da accettare per i tifosi bianconeri ma la Juventus avrebbe bisogno proprio di quello in questo momento. Di uno sforzo in più, di stringere i denti e mettersi paura e dolore alle spalle. Come ha fatto appunto Lautaro, che sei giorno dopo l'infortunio in Barcellona-Inter, era in campo per la sfida di ritorno. Il capitano nerazzurro ha recuperato in tempi record da un'elongazione ai flessori e non solo ha giocato titolare ma ha anche segnato ed è stato decisivo. Non sarebbe sceso in campo in altre circostanze ma è la dimostrazione che a volte si può andare "oltre".

Ecco, se c'è un momento per andare "oltre" i problemi fisici e giocare anche non essendo al meglio, è proprio questo per la Juventus. Sabato lo scontro diretto contro la Lazio. Inutile sottolineare l'importanza della partita. E quindi? Se tra i tanti giocatori attualmente fuori ci fosse qualcuno che ha anche solo un 1% di possibilità di esserci, che faccia tutto per trasformare la speranza in realtil primo, fermo per un sovraccarico muscolare da due settimane e che sembrava già pronto per giocare a Bologna. E l'olandese invece che convive con un'infiammazione al tendine d'Achille. Lazio-Juve non sarà una semifinale di Champions ma può cambiare il futuro del club bianconero. Se non ora, quando?