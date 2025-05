Koopmeiners verso il forfait per Juventus-Udinese: le ultime

Le condizioni di Koopmeiners

non ce la fa. Salvo sorprese dell'ultim'ora, il centrocampista olandese non sarà a disposizione di Igor Tudor per il match di domani trae Udinese, fondamentale per la corsa al quarto posto a due giornate dalla fine del campionato di Serie A. Il classe 1998 non ha ancora recuperato al 100% dalla fastidiosa infiammazione al tendine d'Achille che lo sta costringendo ai box da tre settimane, pertanto con tutta probabilità non riuscirà nemmeno ad accomodarsi in panchina.L'ultima partita giocata da Koopmeiners risale infatti al 23 aprile scorso, in occasione della sconfitta dei bianconeri sul campo del Parma. Da quel momento in poi il 27enne è rimasto bloccato in infermeria, non riuscendo ad aiutare i suoi compagni nel momento più importante della stagione. La speranza è quello di poterlo ritrovare almeno per l'ultima gara dell'anno, quella del prossimo fine settimana contro il Venezia.



Koopmeiners-Juventus, i numeri della stagione