Lacontinua a manifestare un forte interesse per Teun, il talentuoso centrocampista dell'Atalanta che rappresenta il favorito del direttore sportivo Giuntoli. La Juventus segue Koopmeiners da un po' di tempo e, dopo il match di campionato contro i nerazzurri dell'Atalanta, ha avuto un primo incontro ravvicinato con il giocatore per manifestargli il proprio interesse.Tuttavia, giocatori del genere non si acquisiscono a poco prezzo: servono almeno 80 milioni di euro, con 45 (grazie a uno sconto) da destinare direttamente a Koopmeiners, che l'Atalanta valuta intorno ai 60 milioni.Un ruolo fondamentale in questa trattativa sarà giocato da Bart Baving, l'agente poliedrico dell'olandese, che ha già avuto alcuni contatti con la dirigenza juventina, oltre a conversazioni informali con altre grandi squadre europee.