Koopmeiners torna per Venezia-Juventus dopo 40 giorni out: come lo utilizzerà Tudor

Koopmeiners convocato dopo 40 giorni

Ora o mai più, erano questi gli ultimi giorni per poter recuperare stringendo i denti e provare a dare una mano alla squadra nell'ultima partita di campionato e così infatti farTra le notizie positive arrivate in giornata dallaanche quella che ha riguardato l'olandese. Come ha annunciato Tudor in conferenza stampa,. Oltre a lui, regolarmente presenti anche Renato Veiga e Weston McKennie.



Koopmeiners titolare in Venezia-Juventus?

La Juventus quindi avrà tre giocatori in più rispetto all'ultima partita.Quest'ultimo partirà sicuramente dal primo minuto ma anche Savona ha chance di giocare dietro. E Koopmeiners? Situazione ovviamente diversa visto che l'ex Atalanta è reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo. Koopmeiners ha dovuto superare l'infiammazione al tendine che inizialmente non sembrava preoccupare eccessivamente e poi si è rivelata invece più grave del previsto. Ecco, ora Koop è pronto a rientrare.Difficile dire quanto sia mancato Koopmeiners in queste cinque partite in cui non c'è stato. Il Koopmeiners visto quasi sempre da quando è arrivato a Torino non può essere un'assenza pesante ma Tudor lo avrebbe comunque avuto volentieri a disposizione. Anche perchédopo tante delusioni. Può comunque sperare di mettere il suo sigillo sulla stagione contro il Venezia.sulla trequarti infatti oltre a Kenan Yildiz ci sarà Conceicao con Nico Gonzalez esterno a tutta fascia. Guardando la panchina che ci sarà a Venezia però, l'olandese è uno dei pochi che potrà cambiare il match con la sua qualità, se ce ne fosse bisogno. E' una partita che vale oltre 60 milioni di euro, che vale la qualificazione in Champions League e tutto ciò che ne consegue. E tutti si dovranno far trovare pronti in caso di necessità, anche chi parte fuori, anche chi non gioca da un mese e mezzo. Soprattutto se sei stato il grande colpo estivo.