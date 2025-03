Koopmeiners torna in Nazionale? La scelta del CT Koeman

Getty Images

I numeri di Koopmeiners

Presenze: 36

Minuti: 2.608

Goal: 3

Assist: 3

I convocati dell'Olanda

C'è anchetra i convocati del CT dell'Ronald Koeman per gli impegni degli Oranje durante l'ormai imminente sosta, ovvero la doppia sfida contro la Spagna valida per i quarti di finale di(andata giovedì 20 e ritorno domenica 23). Il centrocampista della Juventus , evidentemente, ha saputo convincere la sua Nazionale, nonostante una stagione molto deludente alla Juventus in termini di rendimento. Con lui anche l'ex bianconero Matthijs De Ligt e l'interista Denzel Dumfries.

Di seguito l'elenco completo dei convocati di Koeman