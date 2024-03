Nel pomeriggio, l'Atalanta ha svolto una sessione di allenamento che ha compreso attività in palestra seguita da lavoro tecnico-tattico e una partitella. Al ritorno dalle rispettive nazionali, Hien e Holm si sono reintegrati nel gruppo, mentre Djimsiti ha svolto un allenamento leggero per scaricare la stanchezza.. Il giocatore ha iniziato le terapie e i tempi di recupero verranno valutati nei prossimi giorni; c'è la possibilità che sia disponibile per la partita contro il Napoli, ma la sua condizione sarà monitorata attentamente. De Ketelaere, invece, dovrà affrontare un percorso di recupero più lungo.