Le parole di Koopmeiners ai canali ufficiali dell'Atalanta: "Siamo davvero delusi. Ci siamo andati vicinissimo ma tutto è svanito negli ultimi minuti. Specialmente dopo le ultime due partite, che abbiamo perso, contro la Juventus sarebbe stata una bella vittoria. Abbiamo fatto una bella partita? Sì, ma per me quello che conta è vincere. Sarebbe stato bello se non avessimo preso quel gol nel finale, giocando bene, ma ora c'è delusione. Boga già integrato? E' un giocatore molto bravo, mi piacciono quelli come lui, veloci e bravi con i piedi".