Koopmeiners, segnali di crescita? I voti dopo Juventus-Empoli

I voti a Koopmeiners dopo Juventus-Empoli

Segnali del "vero"nel match di ieri traed. Il centrocampista bianconero si è reso protagonista di una buona prestazione all'Allianz Stadium, come riconosciuto anche dai giornali in edicola oggi.- Non è quello dell’Atalanta ma neanche il Koop juventino fin qui. Partire da mediano aiuta la corsa verso la porta, sfiora il goal.- Motta lo inserisce in mediana e non come trequartista. Si vede qualche spunto dell’ex giocatore dell’Atalanta, soprattutto con le palle da fermo: punizioni ben tagliate, qualche rasoiata che impensierisce Vasquez. Nel primo tempo ha la palla dell’1-1, purtroppo trova McKennie sulla traiettoria.

- Motta lo arretra e può guardare meglio il campo, come succede quando innesca Kolo per il pareggio. Non difende sul colpo di testa di De Sciglio.