Koopmeiners salta anche Juventus-Monza? Da Mbangula a Gatti, le ultime sugli infortunati

GETTY

Come sta Koopmeiners, ce la fa per il Monza?

Infortunati Juventus, le ultime su Gatti, Vlahovic e Mbangula

Domani sarà già vigilia di campionato per lavisto che dopo la lunga attesa per giocare il match contro il Parma, i bianconeri affronteranno dopo pochi giorni ilUn modo per ripartire immediatamente e mettersi alle spalle l'ultima sconfitta dolorosa per il morale e la classifica. I tre punti contro il Monza non cancellerebbero il risultato e la prestazione del Tardini ma almeno ridarebbero un minimo di sospiro alla squadra in vista poi delle due trasferte decisive con Bologna e Lazio.Tudor da oggi lavorerà più concretamente sulle scelte verso il match di domenica all'Allianz Stadium ma dovrà ancora tenere conto di alcuni giocatori indisponibili.che è in dubbio anche per la prossima partita. Il centrocampista olandese, uscito con un problema al tendine di achile dal match contro il Lecce ormai quasi due settimane fa, non ha ancora recuperato a pieno e infatti si è continuato ad allenare a parte. Se non arriveranno notizie positive nelle prossime ore allora si andrebbe verso il seconfo forfait di Koopmeiners.

Fermi da più tempo. Il primo ha accusato un sovraccarico muscolare ed è sulla via del recupero. Da capire se potrà essere convocato per Juve-Monza o rientrerà con il gruppo solo a partire dalla prossima settimana. Più indietro come da programmi il difensorepunta alla sfida contro la Lazio il weekend dopo. Tudor non avrà Vlahovic, che ieri ha svolto gli esami; niente lesione per l'attaccante serbo ma comunque un problema al bicipite della coscia destra che lo costringe a fermarsi sperando di recuperare già per Bologna-Juventus.