Koopmeiners recupera per Juventus-Monza? Le ultime sull'infortunio

Quando torna Koopmeienrs dall'infortunio?

Come già saputo dalla vigilia dinon ci sarà nel match in programma al Tardini. L'olandese non ha recuperato dal problema al tendine di Achille accusato dopo la partita con il Lecce e infatti non è stato inserito nella lista dei convocati.Tudor non avrà quindi Koopmeiners con il Parma ma lo recupererà per la prossima di campionato che vedrà i bianconeri sfidare all'Allianz Stadium il Monza? La partita è in programma domenica e quindi c'è ancora tempo. Koopmeiners ha continuato anche nell'ultimo allenamento a lavorare a parte, cercando di superare il fastidio al tendine che lo sta tormentando.

Ci sono chance che riesca a tornare a disposizione per Juventus-Monza, almeno tra i convocati. Nei prossimi giorni si capirà meglio quando effettivamente l'ex Atalanta rientrerà in gruppo.