Koopmeiners può stare ancora fuori, McKennie no: le parole e l'idea di Motta

'Tutti vogliono giocare'. Esordisce così Thiago Motta sulla questione, uno dei temi senza dubbio più centrali in casa Juventus. E non solo verso la sfida con l'Inter. Già, perché lo sguardo al momento dell'olandese è decisamente più ampio, da entrambe le parti.Da un lato sembra che il trequartista non abbia mai trovato davvero la miccia per accendere la sua scintilla, dall'altro, quello del futuro, si sono abbattuti tantissimi interrogativi, quasi come una tempesta.: la nave di Koopmeiners naviga in acque tutt'altro che tranquille, e in questo momento non sembra smettere di vacillare.

Le parole di Thiago Motta su Koopmeiners

L'idea di Motta a centrocampo: ecco Thuram e non solo

Eppure Thiago Motta non si sbilancia, mantiene la solita linea e ribadisce che è un esempio positivo in ogni caso , sia quando gioca, sia quando rimane fuori. In questo momento, dunque, una vera e propria certezza non c'è, da nessuna delle due parti. Ci sono, però, delle alternative, e alcune di queste sono senza dubbio più solide.Il momento non semplice di Koop si fotografa anche nelle ultime gare, in particolare contro. Contro i lariani ha commesso un errore grossolano, che poteva costare molto più caro di quanto già non fosse. Nell'ultima partita, invece, è rimasto, e quando è entrato la storia è stata - purtroppo - ancora la stessa: poca verve, poca sostanza.Thiago Motta ha parlato anche di lui in conferenza stampa, spiegando il suo momento. 'Contento di non giocare? Sicuro di no. Tutti vogliono giocare. Possono iniziare in 11 e vediamo domani, domani se inizia farà il suo lavoro come sempre, uguale se entra. È l'esempio positivo che voglio vedere sempre. Il ragazzo dà tutto, quando non gioca lo dimostra anche quando entra per poter giocare la prossima. Vogliono essere tutti negli 11 ma la regola non permette di essere in 11, giocano quelli che ritengo la migliore formazione, e gli altri che possono alzare il livello per competere'.Come sopra citato, però, non si può arrivare a un match di questa importanza senza almeno una certezza. E se in questo momento Koopmeiners sembra non darne, alla voce "sicurezza" c'è invece il nome di: lo statunitense ha trovato un altro goal e un'altra prestazione solida, che dimostra quanto sia necessario in campo.E allora spazio al numero 16, che potrebbe giocare proprio come trequartista. Sulla mediana, invece, può tornare dal primo minuto, rimasto in panchina per due partite consecutive e dunque pronto a rientrare da titolare. Accanto a lui probabilmente ci sarà Locatelli, a riconfermare una coppia che a centrocampo non si vedeva dal primo minuto dalla gara contro il Napoli.





