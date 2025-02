Koopmeiners, altra grande occasione. E il messaggio è chiaro: la squadra è sintonizzata con Thiago Motta

Getty Images

Koopmeiners sarà titolare in PSV-Juventus?

L'onere (o l'onore?) di parlare in conferenza stampa insieme a Thiago Motta è toccato ancora a lui, del resto "di casa" in Olanda. E allora ha tracciato la strada, alla vigilia di una gara fondamentale, da dentro o fuori, per una chiamata a confermare l'ottimo momento di forma - dopo quattro vittorie consecutive - e soprattutto a ribadire la propria superiorità sul, già battuto due volte in stagione, per blindare la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dopo il 2-1 dell'andata.

Le parole in conferenza stampa

E se c'era ancora qualche dubbio, adesso sembra tutto più chiaro: Koopmeiners avrà un'altra occasione da titolare nel match di domani sera, dopo la panchina di una settimana fa e i segnali di crescita lanciati nel derby d'Italia di domenica contro l'Inter, soprattutto nel secondo tempo quando ha decisamente alzato il ritmo della sua prova sfiorando anche il goal (che gli è stato negato solo da una chiusura provvidenziale di Denzel Dumfries). Ecco, se quella di domani può essere la partita della vera svolta per la squadra bianconera, per l'olandese deve essere quella del riscatto definitivo dopo una prima parte di stagione complicatissima, in cui non è mai riuscito a mettere in mostra le sue qualità come ai tempi dell'Atalanta, quando ha convinto la Juventus a investire per lui quasi 60 milioni di euro."Dobbiamo sapere che contro il PSV è un'altra partita, un altro campionato. Non è garantito che vinciamo, dobbiamo essere molto aggressivi, giocare con intensità, energia, la partita chiede questo", le parole di Koopmeiners in conferenza stampa, che sembrano agganciarsi perfettamente a quelle pronunciate danel postper spiegare che cosa ha chiesto ai suoi per provare a mettere davvero alle corde i nerazzurri. "All'intervallo ci siamo detti cheabbiamo visto subito come nei primi 10 secondi abbiamo fatto bene e avuto un'occasione davanti. Quando fai questo hai anche energia positiva per fare di più, anche in difesa ti senti più energico per farlo rispetto a quando non hai la palla".La panchina nella gara di andata contro il PSV, inoltre, sembra già un lontano ricordo per Teun, a cui evidentemente non è pesata la scelta del suo allenatore: "Devo dirlo, sono molto tranquillo, anche nella testa. Sono un giocatore per la squadra, sono molto positivo, abbiamo tanti giocatori forti.Penso solo a questo e sono molto felice che abbiamo vinto e abbiamo fatto un buon risultato. Domani voglio fare uguale".E allora altra titolarità sia. Koopmeiners ha (ancora) l'occasione di scrivere un'altra storia in bianconero, a partire dalla serata più importante della stagione.